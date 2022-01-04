Ünlü profesör ''İç savaş çıkacak'' diyerek tarih verdi

Kanadalı Profesör Thomas Homer-Dixon, 'Globe and Mail' gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Amerika için felaket senaryosu çizdi. Homer-Dixon, 2025 yılında başlayacak çöküş sürecinin 2030'da diktatörlükle neticeleneceğini kaydetti.

ABD komşuları için bir güvenlik sorununa dönüşüyor. Kanadalı Profesör Thomas Homer-Dixon, son dönemde Washington'da yaşanan gelişmelere bakarak, Amerikan demokrasisinin çöküşün eşiğinde olduğunu ve sağcı bir diktatörlüğe dönüşeceği uyarısında bulundu. Homer-Dixon, 2025 yılında başlayacak çöküş sürecinin 2030'da diktatörlükle neticeleneceğini kaydetti.

ABD'de 3 Kasım 2020 seçimleri ve 6 Ocak 2021 Kongre Baskını sonucunda yaşananlar, ülke demokrasinin ve siyasi istikrarın geleceğine ilişkin endişeleri katlayarak artırdı.

Son olarak Kanada'daki Royal Roads Üniversitesi'nde Cascade Enstitüsü İcra Direktörü ve British Clumbia Üniversitesi üyesi Thomas Homer-Dixon, uyarı niteliğinde bir yazı kaleme aldı.

Globe and Mail gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "ABD'nin 2030 yılında sağcı bir diktatörlüğün yönetiminde" olabileceği tahmininde bulundu. Profesör Homer-Dixon, ülkesine de "güneyimizden büyük bir fırtına yaklaşıyor" diye seslenerek, Amerikan demokrasisinin çöküşüne karşı hazırlıklı olmaya davet etti.

2024 Başkanlık seçimleri

Yazıda, 2024 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkanlık adayı olmasına ve seçimlerde 3 Kasım 2020 sonrasında yaşananlara benzer bir sürece girilmesi halinde, seçim sonuçlarının Cumhuriyetçi yönetimlerin elinde bulunan eyaletler tarafından kabul edilmemesiyle ülkenin bir siyasi krize savrulması senaryonun çıkış noktası olarak gösterildi.

İstikrarsızlık ve iç savaş

Kanadalı profesör, 2014 yılında kimsenin Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağını tahmin etmediğine de işaret ederek, 2025 yılında Amerikan demokrasisinin çöküşü, beraberinde iç siyasi istikrarsızlığa ve iç savaşa varabilecek neticeler doğuracağını kaydetti. En geç 2030'da ise Washington'da bir sağcı diktatoryal yönetimin kurulacağı senaryosunu paylaştı.

Generallerden benzer senaryo

Geçen aralık ayında Amerikan Washington Post gazetesinde, üç emekli general tarafından kaleme alınan ortak bir yazıda da benzer bir uyarıda bulunulmuştu. Yazıda, ülkedeki son başkanlık seçiminin ardından ordunun partizanlaştığı, emir komuta zincirinin bölündüğü belirtilmiş ve 2021 seçimlerdin ordu içinde yaşanacak bir kalkışmayla darbenin tetiklenebileceği savunulmuştur.

Yeni Şafak