Ünlü yıldızdan Türkiye ve Azerbaycan'a skandal sözler

Dünyaca ünlü yıldız Mel Gibson Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik skandal bir suçlamaya yaparak "Ermeniler etnik temizliğe maruz kalıyor" dedi.

Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan topraklarında anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla Azerbaycan antiterör operasyonu başlattığını duyurmuştu.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakarak bölgeden ayrılmaya başlamıştı.

Dünyanın yakından takip ettiği bölgeye ilişkin olarak Hollywood'un ünlü ismi Mel Gibson sosyal medyadan yaptığı paylaşımında tepki çeken ifadeler kullandı.

Ermeni halkının soykırıma maruz kaldığını söyleyen ünlü aktör dünyaya adım atma çağrısında bulunarak, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor. Acil adım atın" ifadelerini kullandı.