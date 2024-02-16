Unutkanlığı 251 milyon dolara patladı! Sadece 2 deneme hakkı kaldı

13 yıl önce 7002 adet Bitcoin satın alan Stefan Thomas isimli bir girişimci, dijital cüzdanının şifresini unuttu. Şifreyi bulmak için her yolu deneyen Thomas'ın sadece 2 deneme hakkı kaldı.

San Francisco'da yaşayan Stefan Thomas 13 yıl önce 7002 tane Bitcoin satın aldı. Ancak daha sonra dijital cüzdanının şifresinin yazılı olduğu kağıt parçasını kaybetmesi nedeniyle 251 milyon dolar değerindeki hesabına erişimini kaybetti.

Yıllar boyunca süren aralıksız çabalara rağmen Thomas, 10 şifre denemesinden 8'ini boşa çıkardı. Talihsiz milyonerin sadece 2 deneme hakkı kalmış oluyor.

Thomas konu hakkında itirafta bulunarak, "Şifremi kaybettiğim için kendimi tam bir aptal gibi hissediyorum" diye konuştu.

150 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE BITCOIN KAYIP

Genç adam bu kripto kabusunda yalnız değil. Binlerce yatırımcı, tahminen toplamda 150 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in bulunduğu hesapların şifrelerini unuttuğu için onunla aynı kaderi paylaşıyor.

Çaresizce bir çözüm arayan Thomas, mistik güçlere sahip olduğunu iddia eden bir "kahin"in kayıp şifresini ortaya çıkarma teklifini bile kabul etti.

Ancak umut azaldıkça, son çare olarak riskli yöntemler denenmeye de başlanıyor: Cüzdanın bulunduğu USB sürücüsünü sökmek ve elektron mikroskoplarını içeren karmaşık, pahalı tekniklere başvurmak.

Thomas ve niceleri için, kaybettikleri servetleri geri alma arayışı, kripto piyasasının yüksek riskli ve öngörülemez doğasını hatırlatıyor.

Genç yatırımcının kodu kırıp milyonlarının kilidini açıp açamayacağı ise belirsizliğini koruyor.