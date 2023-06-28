  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ürdün ile Suriye arasında İHA krizi

Ürdün ile Suriye arasında İHA krizi

Ürdün ile Suriye arasında İHA krizi
Güncelleme:

Ürdün ordusu, Suriye'den gelen yüklü bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Ürdün ordusuna ait resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sınır muhafızları, güvenlik güçleri ve Uyuşturucuyla Mücadele İdaresiyle koordineli olarak Suriye topraklarından bir İHA’nın Ürdün’e kaçak yollarla girme girişimini tespit etti.

İHA’nın Ürdün toprakları içinde düşürüldüğü belirtilen açıklamada, insansız hava aracından elde edilen yükün ilgili makamlara teslim edildiği ifade edildi.

Son iki hafta içinde 3’üncü İHA’nın düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, son düşürülenin yüküne ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak’ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.

Etiketler iha ürdün suriye insansız hava aracı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da tur teknesi battı
Şevval Sam'dan çok konuşulacak Yasak Elma itirafı
Denizden babam çıksa yerim diyenler için Marmara'da bulundu
Trabzonspor'da deprem! Ünlü yıldız ihtarı çekti
Kurbanlıkların acemi kasaplardan intikamları çok ağır oldu
Bozcaada'da Akvaryum Koyu krizi!
Erdoğan ailesinin yaz tatilini nerede geçirdiği ortaya çıktı
Git gide büyüyen konut ve kira krizinde asıl neden belli oldu
İzmir'de özel uçak düştü!
Kurbanı kestikten sonra sakın bunu yapmayın!