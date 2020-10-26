Uzaktan eğitime girmeyen öğrenciye hapis cezası

ABD’de Kaliforniya’da da öğrencilerin ders katılımları Zoom üzerinden gerçekleşiyor. Ortaokul öğrencileri ise 10 ay içerisinde 3 defa derste 30 dakika kaçırmaları durumunda zorda kalabiliyor. Bu öğrencilerin velilerine oldukça sert bir mektup gitti.

ORTAOKULLULARA HAPİS CEZASI

Webtekno’dan Emre Ömer Zehir’in haberine göre; bu velilerden biri olan Mark Mastrov, 12 yaşındaki çocuğunun çeşitli yaptırımlarla tehdit edildiği mektubu alan velilerden biri oldu. Bu yaptırımların arasında, çocuğun 3 defa dersi kaçırdığı için hapis cezası alması da yer alıyor. Mastrov’un açıklamasına göre San Francisco bölgesinde başka veliler de benzer bir mektup aldı.

“Birden bire bu mektubu aldık. Mektupta oğlumun dersleri kaçırdığını söylemiş ve altına da öğrencilerin dersleri 90 dakika kaçırdıkları için nezarete girebildiklerini gösteren bir eyalet yasasına referans verilmişti.” dedi.

Mastrov konuyla ilgili olarak okuldan açıklama istediğini belirtirken, pandemi döneminde çocuğunun haftada 5 gün derslerine katıldığını ancak derslere geç giriş yaptığı için yok yazılmış olabileceğini ifade etti.

GEREKÇESİZ DEVAMSIZLIĞA KAÇAK CEZASI

ABD’de zaman zaman eski kanunlar nedeniyle garip durumlar ortaya çıkabiliyor. Öte yandan bu yasa daha geçtiğimiz yaz yürürlüğe giren bir yasa. Kanuna göre derslerine mazeretsiz olarak 90 dakika boyunca devamsızlık yapan öğrenciler kaçak olarak kabul ediliyor. Verilebilen cezalar arasında hapis cezası da var.

Aileler ise bu cezanın akla mantığa sığmadığı görüşünde. Vali Gavin Newsom ve ekibinin pandemi sürecini yönetmeye çalıştığının farkında olan aileler, yine de 12 yaşındaki çocukları sırf 90 dakika boyunca derse girmediler diye nezarethaneye götürmenin sağduyudan uzak olduğunu belirtiyorlar. Aileler yasanın değişmesini talep ediyor.