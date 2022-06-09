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Uzay'da panik! NASA'nın teleskobuna ''bir cisim'' çarptı

Uzay'da panik! NASA'nın teleskobuna ''bir cisim'' çarptı

NASA'nın evrene dair ipucu toplamak üzere aralık ayında uzaya fırlatılan ve Dünya’dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta bulunan James Webb Uzay Teleskopu'nun aynasına kaya parçası çarptı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Proje Müdür Yardımcısı Paul Geithner, James Webb Uzay Teleskopu'nun aynasına küçük bir kaya parçasının (mikrometeoroid) çarptığını açıkladı.

Geithner, "Webb'in, Güneş'ten gelen sert ultraviyole ışık ve yüklü parçacıklar, galaksideki kaynaklardan gelen kozmik ışınlar ve Güneş sistemimizdeki mikrometeoroidlerin çarpmalarını içeren uzay ortamını test etmek zorunda kalacağını her zaman biliyorduk" dedi.

UZAYA FIRLATILAN EN GÜÇLÜ TELESKOP

Toz büyüklüğündeki mikrometeoroidin verdiği hasarın, verilerde gözle görülür bir etkiye yol açtığı, ancak görevin genel performansını sınırlamasının beklenmediği belirtildi. Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olduğu ifade edilen Webb'in aynasının yüksek hızda uçan toz boyutundaki parçacıkların çarpmasına dayanacak şekilde tasarlandığı vurgulandı.

James Webb, Hubble Uzay Teleskopu'nun yerini almak için aralık ayında uzaya fırlatılmıştı. Dünya’dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Webb'in, güneş sistemiyle ilgili soruları yanıtlaması, gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken, topladığı verilerle Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor. İsmini NASA'nın eski yöneticisi James Webb'den alan teleskopun önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı belirtiliyor.

 

Etiketler uzay nasa teleskop kaya taş parçası meteor göktaşı
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