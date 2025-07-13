Ümit Özdağ yayınladığı fotoğrafla ''silah öyle değil, böyle bıraktırılır'' dedi!

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 30 teröristin temsili olarak silah bırakarak başlattığı "silah bırakma süreci"yle ilgili olarak "Mangal partisi yapar gibi 30 tane tüfeği yakarak bırakılmaz" dedi ve yayınladığı bir fotoğrafla "silah böyle bıraktırılır" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK üyesi bir grubun Süleymaniye'de silah bırakmasına ilişkin, "Mangal partisi yapar gibi 30 tane tüfeği yakarak bırakılmaz. Silah teslim alınır, balistik muayene yapılır. PKK’lılar teslim olur. Tek tek sorguları yapılır" ifadelerini kullandı. Özdağ, sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Mangal partisi yapar gibi 30 tane tüfeği yakarak bırakılmaz. Silah teslim alınır, balistik muayene yapılır. PKK’lılar teslim olur. Tek tek sorguları yapılır. Aksi takdirde PKK 'Ben kazandım' der ve diyor. Zafer Partisi KCK terörünü nasıl bitireceğini, terör örgütünü nasıl kayıtsız şartsız teslime zorlayacağını bilenlerin partisidir" açıklamasında bulundu. Terör örgütü PKK silah bıraktı! İşte ilk görüntülerHaber