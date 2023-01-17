Vietnam Devlet Başkanı istifa etti

Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc, kendisine yönelik yapılan görevi kötüye kullanma iddiaları üzerine görevini bıraktığını açıkladı.

Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc, bir süredir iktidardaki Komünist Partisi tarafından yolsuzluk ve görevi kötüye kullanması iddiaları ile eleştirilmesinin ardından bugün partisini ve devlet başkanlığını bıraktı.

İktidardaki Komünist Partisi tarafından Phuc’un istifasının kabul edilip edilmediğine dair bir açıklama yapılmazken, yeni devlet başkanının kim olacağı henüz bilinmiyor.

Yarımcısı vekaleten görevi devralacak

Vietnam Anayasasına göre, Ulusal Meclis yeni bir lideri oylayana kadar Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan, vekaleten görevi devralacak.

2016-2021 yılları arasında ülkede başbakanlık yapan 68 yaşındaki Phuc, Nisan 2021’de Ulusal Meclis tarafından devlet başkanı seçilmişti ve bu tarihten itibaren ağırlıklı olarak törensel aktivitelere katılım gösteriyordu.

Phuc'un hükümeti yönettiği dönemde emrinde çalışan 2 başbakan yardımcısının ocak ayında yolsuzluk iddiaları ile görevden alınmasının ardından Phuc'un istifasına ilişkin yaygın spekülasyonlar bir süredir devam ediyordu.