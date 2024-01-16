Yangına müdahale eden uçak alevler içinde yere çakıldı

Şili'de yangına müdahale eden bir uçak otoyola düştü. Pilotun hayatını kaybettiği kazada dört kişi de yaralandı.

Şili'nin Talca kenti yakınlarında yangına müdahale eden bir uçak otoyola düştü. Olay sonucunda uçağın pilotu Fernando Solans Robles (58) hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan tamamı sivil 4 kişi ise yaralandı. Maule Bölge Valisi Cristina Bravo, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek ölen pilotun ailesine başsağlığı diledi. Bununla birlikte orman yangınlarının önlenmesi çağrısında bulundu.