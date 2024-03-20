  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yavru zürafa boynu kırılarak öldü

Yavru zürafa boynu kırılarak öldü

Yavru zürafa boynu kırılarak öldü
Güncelleme:

ABD’de bir Miami Hayvanat Bahçesi’nde bir yavru zürafa boynu kırılmış halde ölü olarak bulundu.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Miami Hayvanat Bahçesi’nde dişi yavru bir zürafanın boynu kırılmış halde ölü bulunduğu açıklandı.

Hayvanat bahçesinin sözcüsü sözcüsü Ron Magill, hayvanın personel tarafından ölü bulunduğunu açıkladı. Sözcü, zürafanın boynunun kırılarak ölmesine neden olan olayın tesisteki çalışanların görüş alanı dışında meydana geldiğini söyledi.

Zürafanın boynunun neden kırıldığının belli olmadığını belirten sözcü, "bir şeyin hayvanı ürküttüğünü ve çitlere çarparak ölümcül yaralanmaya yol açtığını tahmin edebileceklerini" ifade etti.

Magill, diğer zürafaların hiçbirinde travma belirtisi göstermediğini ancak hayvanat bahçesi personelinin "bu çok üzücü olaya neyin sebep olabileceğine dair herhangi bir sebep ararken, herhangi bir stres veya anormal davranış belirtisi için sürüyü yakından izlemeye devam ettiğini" söyledi.

15 Aralık'ta hayvanat bahçesinde doğan zürafanın boyunun 1,5 metrenin üzerinde olduğu belirtildi.

Zürafanın ailesinin 13 yaşındaki Sabra ve 6 yaşındaki Malcolm olduğunu belirten sözcü kaybı “yıkıcı” olarak tanımladı ve “Benzer olayların önlenmesine yardımcı olmak için tüm prosedürler dikkatle değerlendiriliyor" dedi.

Etiketler zürafa yavru zürafa hayvanat bahçesi abd florida
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tapuda bu detaya dikkat! O evler için yıkım kararı bile çıkabilir Tapuda bu detaya dikkat! O evler için yıkım kararı bile çıkabilir İğrenç taciz infial yaratmıştı! Tacizci yakalandı İğrenç taciz infial yaratmıştı! Tacizci yakalandı Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti Dolar, Euro ve altın yeniden vites yükseltti Dolar, Euro ve altın yeniden vites yükseltti MHP'den dikkat çeken Erdoğan hamlesi MHP'den dikkat çeken Erdoğan hamlesi İstanbul'da korkunç kaza: Otobüs durağına çarparak takla attı İstanbul'da korkunç kaza: Otobüs durağına çarparak takla attı MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı Meteoroloji uyarmıştı; çığ düştü, ekipler alarm durumuna geçti Meteoroloji uyarmıştı; çığ düştü, ekipler alarm durumuna geçti Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı