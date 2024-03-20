Yavru zürafa boynu kırılarak öldü

ABD’de bir Miami Hayvanat Bahçesi’nde bir yavru zürafa boynu kırılmış halde ölü olarak bulundu.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Miami Hayvanat Bahçesi’nde dişi yavru bir zürafanın boynu kırılmış halde ölü bulunduğu açıklandı.

Hayvanat bahçesinin sözcüsü sözcüsü Ron Magill, hayvanın personel tarafından ölü bulunduğunu açıkladı. Sözcü, zürafanın boynunun kırılarak ölmesine neden olan olayın tesisteki çalışanların görüş alanı dışında meydana geldiğini söyledi.

Zürafanın boynunun neden kırıldığının belli olmadığını belirten sözcü, "bir şeyin hayvanı ürküttüğünü ve çitlere çarparak ölümcül yaralanmaya yol açtığını tahmin edebileceklerini" ifade etti.

Magill, diğer zürafaların hiçbirinde travma belirtisi göstermediğini ancak hayvanat bahçesi personelinin "bu çok üzücü olaya neyin sebep olabileceğine dair herhangi bir sebep ararken, herhangi bir stres veya anormal davranış belirtisi için sürüyü yakından izlemeye devam ettiğini" söyledi.

15 Aralık'ta hayvanat bahçesinde doğan zürafanın boyunun 1,5 metrenin üzerinde olduğu belirtildi.

Zürafanın ailesinin 13 yaşındaki Sabra ve 6 yaşındaki Malcolm olduğunu belirten sözcü kaybı “yıkıcı” olarak tanımladı ve “Benzer olayların önlenmesine yardımcı olmak için tüm prosedürler dikkatle değerlendiriliyor" dedi.