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  3. 10 Şubat 2021 20:37

Yeni Kaledonya açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem!

Yeni Kaledonya açıklarında Sadakat Adaları'nın güneydoğusunda yerel saatle 13:19'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeni Kaledonya açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem!
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ABD Tsunami Uyarı Merkezi Yeni Zelanda, Fiji, Vanuatu ve diğer Pasifik adaları için tsunami uyarısı yaptı.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji’nin ortasında bulunan Sadakat Adaları'nın güneydoğusunda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre, Sadakat Adaları'nın güneydoğusunda 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin merkez üssünün yerleşim yerlerine uzak olması sebebiyle önemli mal veya can kaybı beklenmediği bildirildi.

ABD Tsunami Uyarı Merkezi Yeni Zelanda, Fiji, Vanuatu ve diğer Pasifik adaları için tsunami uyarısı yaptı.

deprem , Yeni Kaledonya
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