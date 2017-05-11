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  3. 11 Mayıs 2017 00:06

Yere yatırıp infaz ettiler !

Askerler gözaltına aldıkları kişiyi yere yatırıp infaz etti.

Yere yatırıp infaz ettiler !
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Meksika'da askerlerin gözaltındaki bir kişiyi öldürdüklerini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Ülkenin Puebla eyaletinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, askerlerin bir araca ateş açtığı ve en az 3 kişiyi gözaltına aldığı görülüyor. 

Görüntüler, gözaltına alınanlardan birinin yerde sürüklendiğini ve kısa bir süre sonra da yerde yüzükoyun yattığı sırada bir asker tarafından yakın mesafeden başına ateş edilerek öldürüldüğünü ortaya koyuyor.

Meksika Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yetkililerin görüntünün güvenilirliğini ve suçun işlenip işlenmediğini soruşturacağı belirtildi.

AA

infaz , asker , gözaltı , meksika