Yeşil sahada korkunç son! Futbolcunun üzerine yıldırım düştü

Endonezya'da bir futbol maçında üzerinde yıldırım düşen futbolcu Septian Raharaja yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda oynanan Bandung City ile FBI Subang karşılaşmasında sahaya yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği 34 yaşındaki Septian Raharaja hayatını kaybetti.

ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Raharaja, sahaya yıldırım çarptığında baygın halde yere düştü ve hemen yakındaki bir hastaneye götürüldü. Doktorların hastanede yaptığı kontrol sonucu Raharaja'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Görgü tanıkları maçın ikinci yarısında havanın bir anda kapandığını ve olaydan önce birkaç kez şimşek çaktığını anlattı.

Bandung Emniyet Müdürü Budi Sartono konuyla ilgili olarak; "Hava yağmurlu değildi, güzeldi, Raharaja bir anda gelen yıldırımla aniden yere düştü. Bu olayda futbolcumuz maalesef hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.