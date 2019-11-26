Yetkililerden açıklama geldi: ''Aslan King ölü bulundu''

Avustralya'nın güneyinde arkadaşlarıyla kamp yaparken kaybolan İngiliz turist Aslan King, üç gün sonra çalılık alanda ölü bulundu.



25 yaşındaki Aslan King’in illüstratör olarak çalıştığı ve iki hafta önce Avustralya’ya taşındığı öğrenildi.

Yetkililer, King’in cumartesi günü arkadaşlarıyla kamp yaparken bir sağlık sorunu yaşadığını ve akabinde düşüp kafasını yere çarptığını açıklamıştı.

Avustralya polisi, Aslan King’i arama çalışmaları sırasında bölgede bir ceset buldu.

Kimliği resmen teşhis edilmese de bulunan cesedin İngiliz gence ait olduğu düşünülüyor.

Zira ceset, King’in en sonra görüldüğü yere 1 kilometre uzaklıkta bulundu.