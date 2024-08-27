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Yıllar sonra ortaya çıkan skandal: Covid-19'a iktidar sansürü

Yıllar sonra ortaya çıkan skandal: Covid-19'a iktidar sansürü
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Meta CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi'nin Yargı Komitesi'nin Cumhuriyetçi başkanına hitaben yazdığı mektupta, Covid-19 içeriğine yönelik sansür baskısı yaşadıklarını anlattı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi mesajlaşma ve sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran ABD merkezli Meta şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey yetkililerin, şirkete pandemi sırasında Covid-19 ile ilgili içeriklerin sansürlenmesi konusunda baskı yaptığını iddia etti. Zuckerberg, böyle bir durumun bir daha yaşanması halinde buna 'direneceğini' söyledi. 

Reuters'ın aktardığına göre, Zuckerberg, 26 Ağustos tarihli mektubunda, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ne 'bu baskı ve Meta'nın içerik kaldırma konusunda aldığı bazı kararlar hakkında daha önce sesini yükseltmemiş olmasından pişmanlık duyduğunu' belirtti. 

'SESİMİZİ DAHA FAZLA YÜKSELTMEDİĞİMİZE PİŞMANIM'

Komitenin Facebook hesabından da paylaşılan mektupta Zuckerberg, "2021 yılında, Beyaz Saray da dahil olmak üzere Biden Yönetimi'nden üst düzey yetkililer, aylar boyunca defalarca ekibimize belirli COVID-19 içeriklerinin sansürlenmesi için baskı yaptı; bunların arasında mizah ve hiciv içerikleri de vardı ve ekiplerimize bununla hemfikir olmadıklarında memnuniyetsizliklerini dile getirdiler" ifadelerini kullandı. "Hükümetin baskısının yanlış olduğuna inanıyorum ve bu konu hakkında sesimizi daha fazla yükseltmediğimize pişmanım" diye konuşan Meta CEO'su, ayrıca daha önce aldıkları bazı kararları, geçmişe dönüp baktıklarında ve yeni bilgiler ışığında bugün olsa almayacaklarını anlattı. 

'ZUCKERBERG, FACEBOOK'UN AMERİKALILARI SANSÜRLEDİĞİNİ KABUL ETTİ'

Mektup, Cumhuriyetçi Komite Başkanı Jim Jordan'a hitaben yazıldı. Komite, Facebook paylaşımında, mektubu 'ifade özgürlüğü açısından büyük bir kazanım' olarak nitelendirerek Zuckerberg'in 'Facebook'un Amerikalıları sansürlediğini' kabul ettiğini söyledi. 

Zuckerberg, mektubunda ayrıca 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde 'öyle ya da böyle bir rol oynamamak için' seçim altyapısını desteklemek için herhangi bir katkıda bulunmayacaklarını bildirdi. 2020 yılında, pandemi sırasında yapılan ve mevcut Başkan Joe Biden'ın seçildiği son seçim sürecinde, Mark Zuckerberg, seçim altyapısına destek olmak adına Chan Zuckerberg İnisiyatifi aracılığıyla 400 milyon dolarlık bir katkıda bulunmuştu.

Etiketler covid sansür facebook koronavirüs covid-19 salgın abd Amerika Joe Biden mark zuckerberg
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