Yine bir seri katil dehşeti: 3 hayat kadınını öldürüldü!

Rusya'da öldürülen bir hayat kadınının cinayetiyle ilgili soruşturmada yakalanan zanlının daha önce de 2 hayat kadınını korkunç bir şekilde öldürdüğü ortaya çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 37 yaşındaki bir eskortu öldürmek suçundan yakalanarak hakim karşısına çıkarılan zanlının daha önce de iki seks işçisini öldürmekten cezaevinde yattığı öğrenildi.

"İyileştiği" için serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra yine eskortu öldüren ve birinin kafasını keserek vahşice katleden adam kıskıvrak yakalandı. Varakin hakkındaki soruşturma devam ederken, Rus medyası korkunç cinayetlerin detaylarını da aktardı.

Varakin'in Moskova'da kadınlarla cinsel ilişkiye girememesi üzerine sinirlendiği ve iki eskortu farklı zamanlarda öldürdüğü aktarıldı. Kafası kesik vaziyette bulunan 40 yaşındaki Olga Vorobyova'nın başkentin Izmailovo bölgesindeki bir otelin yakınlarında bulunduğu belirtilirken bir gün sonra ise Varakin'in başka bir eskortu öldürdüğü tahmin ediliyor.

25 yaşındaki Vlada Skitskaya'nın Moskova'nın merkezinde kiraladığı evde ölü bulunduğunu açıklayan yetkililer, 2010 yılında benzer bir suç işleyen ve iki eskortu öldüren Varakin'i yakaladı.

DİĞER KADININ DA KAFASINI KESMEYE ÇALIŞMIŞ

Özbekistan'ın başkenti Taşkentli olan Varakin ile ilgili olarak Rus medyasında detaylar da ortaya çıktı. Shot isimli medya kuruluşu, "Vorobyova bazı uyuşturucular aldı ve onunla cinsel ilişkiye girmeyi reddetti. O da kafasını kesti ve daha sonra kaçtı" ifadelerine yer verdi. Olaydan sonra Varakin'in "stres" atmak için Skitskaya ile anlaştığı fakat yatakta "beklenen performansı sergileyemediği" için alay konusu olunca öfkelendiği belirtildi.

Varakin'in 25 yaşındaki kadına bıçakla saldırdığı ve genç kadının da buna direndiği belirtilirken, bu sırada Skitskaya'nın bir arkadaşını arayarak yardım istediği ve komşuların da yardım çığlıklarını duyduğu belirtildi. Fakat Rus polisi olay yerine gelince sadece genç kadının cansız bedenini bulduğunu açıkladı. Skitskaya'nın bedeninde bıçak darbeleri bulunurken kafasının kesilmeye çalışıldığını da açıkladılar.

Hakim karşısına çıkarılan Varakin, iki cinayeti de itiraf etti. Rus yargısı henüz Varakin'e bir ceza vermeyerek tutukluluğun devamına karar verdi.