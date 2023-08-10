Yok artık dedirten olay: Milyonlarca liralık yasa dışı maddeyi vajinasında saklamış!

Arjantin’in Buenos Aires’teki Ezeiza Uluslararası Havaalanı’nda ismi açıklanmayan 20 yaşındaki bir kadın, milyonlarca liralık maddeyi midesinde ve vajinasında saklayarak geçirmeye çalışırken yakalandı.

Arjantin’in Buenos Aires şehrinden İspanya’nın Barselona şehrine hareket eden bir uçak seferi sırasında yolculardan birinin şüpheli davranışları güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Metro’nun haberine göre kadının elinde yeni verilmiş bir pasaport bulunuyordu ve gümrükten geçerken gergin tavırlar sergiliyordu. Güvenlik güçleri 50 kilogram ağırlığından fazla olmayan minyon olarak tanımladıkları genç kadının röntgen sonucunda vücudunda bulunan yasaklı maddeyi tespit etti.



MİDESİNDEN VE VAJİNASINDAN ÇIKTI

Yasaklı madde teslimatı yapmak için görevlendirilen genç kadının cinsel organından prezervatife sarılı halde 11 kapsül ve midesinden 67 kapsül çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ismi açıklanmayan kadının evine yapılan baskında birçok eşyasına el konuldu.