Yolcu uçağında akıl almaz tartışma! Küfürler havada uçuştu

Uluslararası bir uçuş firmasının gerçekleştirdiği yurtdışı uçuşu sırasında ayakkabılarını çıkaran bir yolcu uçuş görevlilerinin kendisini uyarması sonrasında adeta çılgına dönüp uçağı birbirine kattı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda bir adamın yolculuk sırasında görevlilere ve yolculara zor anlar yaşattığı görüldü. İddialara göre uçaktaki görevliler, ayakkabılarını ve çoraplarını çıkaran bir yolcuya tekrar ayakkabı ve çoraplarını giymesi gerektiği söylendi. Ayakkabı ve çoraplarını giymek isteyen yolcu ikazları dinlemeyerek uçağın koltuklarına zarar vermeye, tekmelemeye, yumruklamaya ve koltuklara parçalamaya başladı. Havada hostese cinsel saldırı: Uçak acil iniş yaptıHaber