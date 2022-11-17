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  3. Yolcu uçağında akıl almaz tartışma! Küfürler havada uçuştu

Yolcu uçağında akıl almaz tartışma! Küfürler havada uçuştu

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Uluslararası bir uçuş firmasının gerçekleştirdiği yurtdışı uçuşu sırasında ayakkabılarını çıkaran bir yolcu uçuş görevlilerinin kendisini uyarması sonrasında adeta çılgına dönüp uçağı birbirine kattı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda bir adamın yolculuk sırasında görevlilere ve yolculara zor anlar yaşattığı görüldü.

İddialara göre uçaktaki görevliler, ayakkabılarını ve çoraplarını çıkaran bir yolcuya tekrar ayakkabı ve çoraplarını giymesi gerektiği söylendi.

Ayakkabı ve çoraplarını giymek isteyen yolcu ikazları dinlemeyerek uçağın koltuklarına zarar vermeye, tekmelemeye, yumruklamaya ve koltuklara parçalamaya başladı.

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Etiketler yolcu uçağı maganda uçak kavga küfür tartışma
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