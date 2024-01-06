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  3. Yolcu uçağında korku dolu anlar: Uçağın gövdesi parçalandı!

Yolcu uçağında korku dolu anlar: Uçağın gövdesi parçalandı!

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Alaska Havayollarına ait 174 yolcu ve 6 mürettebat bulunan bir yolcu uçağının bir camının havada patlamasının ardından büyük bir panik yaşandı.

ABD’de 174 yolcusu bulunan uçağında sefer sırasında basıncın düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte patladı. Olayda yaralanan olmazken yolcu uçağı Portland’a acil iniş gerçekleştirdi.

ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland’dan California eyaletinde bulunan Ontario’ya sefer gerçekleştiren yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Alaska Havayoları’na ait yolcu uçağında basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte patladı.

Alaska Havayollarına ait 174 yolcu ve 6 mürettebat bulunan bir yolcu uçağının bir camının havada patlamasının ardından büyük bir panik yaşandı.

Uçak içinde basıncın düşmesiyle oksijen maskeleri açılırken yolcular sakinliğini korumayı başardı.

Ekim ayında havayollarına teslim edilen Boeing 737-MAX 9 yolcu uçağı, 174 yolcusu 6 mürettebatıyla acil için Portland’a dönmek zorunda kaldı. Uçak, Portland’a başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Alaska Havayollarına ait 174 yolcu ve 6 mürettebat bulunan bir yolcu uçağının bir camının havada patlamasının ardından büyük bir panik yaşandı.

Alaska Havayolları tarafından yapılan açıklamada, “1282 sefer sayılı yolcu uçağında akşam saatlerinde kalkıştan kısa bir süre sonra Portland'a güvenli bir şekilde geri indi" ifadeleri kullanılarak detaylı bir açıklama yapılmadı.

Alaska Havayollarına ait 174 yolcu ve 6 mürettebat bulunan bir yolcu uçağının bir camının havada patlamasının ardından büyük bir panik yaşandı.

Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise, mürettebatın bir “basınçlandırma sorunu” yaşandığını bildirdiği aktarılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İHA

Etiketler alaska yolcu uçağı uçak camı patladı
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