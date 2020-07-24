Yunanistan Başbakanından Ayasofya açıklaması: Zayıflık göstergesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede 24 Temmuz 2019 tarihinde, yedi yıllık askeri cuntanın çöküşünün ve demokratik yönetime dönüşün 46. yıl dönümü programında konuştu.

"ZAYIFLIK GÖSTERGESİDİR"

Reuters'ın haberine göre, 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazıyla birlikte bugün resmen ibadete açılan Ayasofya'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulanan Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendiren Miçotakis, Ayasofya'nın camiye çevrilmesini de '21. yüzyıl uygarlığına hakaret' olarak adlandırdı.

Ayasofya’nın ibadete açılmasını tepkiyle karşılayan Yunanistan’da bugün kiliselerde çanlar çalındı.