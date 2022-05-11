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Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye açıklaması

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye açıklaması

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, iyi komşuluk ilişkilerine dikkat çekerek Türkiye ile diyalog istediklerini ifade etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunan Devlet Televizyonu ERT’ye verdiği röportajda, dış politikaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, Türk-Yunan ilişkilerinin sakin olduğu dönemlerin de bulunduğunu vurgulayarak Edirne sınırındaki Evros bölgesi ve Ege Denizi’ndeki son olaylar da dahil olmak üzere Yunanistan ve Türkiye arasındaki gergin ilişkilere rağmen, "Biz komşuyuz ve komşu kalacağız. Komşuların birbirine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Sakellaropoulou, ülkesinin Türkiye ile "diyalog istediğini" ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Sakellaropoulou, "Ukraynalılar hepimiz için, Avrupa’nın özgürlüğü ve değerleri için savaşıyor" dedi.

Etiketler yunanistan cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou türkiye
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