Yunanistan genel seçim için sandığa gidiyor

Yunanistan sandık başına gidiyor. Başbakan Kyriakos Mitsotakis genel seçimlerin 21 Mayıs Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Yunanistan'da Muhafazakar hükümetin dört yıllık görev süresi Temmuz ayında sona eriyor.

Televizyonda yayınlanan kabine toplantısında konuşan Başbakan Kyriakos Mitsotakis, "Yunanistan'ın ve vatandaşlarının net ufuklara ihtiyacı var. Başından beri taahhüt ettiğim gibi ulusal seçimler dört yıllık dönemin sonunda yapılacak." dedi.



"KOALİSYONA SICAK BAKMIYORUZ"

Diğer taraftan, anketler Mitsotakis'in Yeni Demokrasi partisini ana muhalefetteki solcu Syriza partisi karşısında önde gösterse de, 28 Şubat'ta 57 kişinin ölümüne yol açan ve halkın öfkesine neden olan demiryolu faciasının ardından aradaki fark azaldı.

Son anketlere göre, Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki Syriza ile arasındaki fark 3,5-4 puana geriledi.

21 Mayıs'ta yapılacak seçim yeni getirilen nispi temsil sistemi altında gerçekleşecek. Başbakan, bu sistemin bir partinin açık bir çoğunluk elde etmesini zorlaştırdığını ve "en geç Temmuz başında" gerçekleşecek ikinci bir ikinci tura zemin hazırladığını söyledi.

Koalisyon seçeneğine sıcak bakmadığını ifade eden Mitçotakis, "Şahsen ikinci tur seçim ihtiyacını savunmaya devam edeceğim. Zira, tek başına iktidar gücünü, ikinci tur sağlayabilir ve ülke için doğru çözüm budur." dedi.

Reuters