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  3. 05 Ekim 2019 13:19

Yüzlerce yunus kıyıya vurdu

Atlas Okyanusu'nda bulunan Yeşil Burun Adaları'nda 163 yunus belirlenmeyen nedenle kıyıya vurdu. Kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen yunuslardan 27'si kurtarılabildi.

Yüzlerce yunus kıyıya vurdu
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Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Yeşil Burun Adaları'nda yüzlerce yunusun kıyıya vurduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Boa Vista plajında 163 yunus henüz belirlenmeyen bir nedenle kıyıya vurdu.

Sivil toplum kuruluşu BIOS CV tarafından çekildiği belirtilen ve sosyal medyada yayımlanan bir videoda plajdaki insanların kıyıya vuran irili ufaklı yunusları tekrardan okyanus sularıyla buluşturmak için seferber olduğu görülüyor.

Kurtarma ekipleri ve turistlerin yoğun çabalarına rağmen 163 yunustan ancak 27'si kurtarılabildi.

Yunusların okyanustaki deniz radarlarından zarar gördüğü iddia ediliyor.

AA

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