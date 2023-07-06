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Zelenski İstanbul'a geliyor

Zelenski İstanbul'a geliyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere yarın İstanbul'a gelecek.

Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ile dikkat çeken Türkiye yarın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi ağırlayacak.

Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere yarın İstanbul'a gelecek.

Görüşmede Ukrayna'daki savaşı ve ikili ilişkiler ele alınacak.

Etiketler ukrayna vlodimir zeleski recep tayyip erdoğan
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