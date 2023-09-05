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Zengin kadın avcısı Türk gözaltında

Zengin kadın avcısı Türk gözaltında
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Tayland’da fitness eğitmeni olarak çalışan ve kadınları kandırarak para aldığı iddia edilen bir Türk vatandaşı kaldığı otelde gözaltına alındı.

Tayland’da fitness eğitmeni olarak çalışan ve fiziğini kullanarak varlıklı kadınları kandırarak para aldığı ifade edilen Türk vatandaşı O.G., başkent Bangkok’ta kaldığı otelde Merkezi Soruşturma Bürosu (CIB) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CIB’den yapılan açıklamada, O.G., fitness eğitmeni olarak görev yaptığı, iyi görünüşüyle Taylandlı kadınları kandırarak bir Udomsuk’ta iş yerine yatırım yapmaları için onları ikna ettiği, parayı aldıktan sonra da kadınlarla iletişimi kestiği ifade edildi.

O.G.’nin bahsi geçen iş yerini yıllar önce kapattığı ortaya çıktı. CIB, O.G. tarafından dolandırılan diğer mağdurların da kendilerine ulaşması çağrısında bulundu.

Ayrıca CIB, şüphelinin ‘eski asker’ olduğu bilgisini paylaştı.

 

Etiketler fitness fitness eğitmeni gözaltı
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