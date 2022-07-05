20 bin öğretmen atamasında öncelik din dersinde

MEB kontenjanlarında Din kültürü ve ahlak bilgisi; matematik, fen bilimleri gibi temel alanları geride bırakarak en çok atama yapılacak dördüncü alan oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin atamaya ilişkin branş kontenjanlarını açıkladı. MEB’in duyurduğu verilere göre toplam 99 alanda atama yapılacak. En çok atama yapılacak ilk beş branş ve kontenjanı şöyle sıralandı:

“7 bin 503 okul öncesi öğretmenliği. 2 bin 223 sınıf öğretmenliği. 1250 özel eğitim öğretmenliği. 1218 din kültürü ve ahlak bilgisi. 1004 ilköğretim matematik öğretmenliği.”

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; 1218 kontenjan ayrılan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği; matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, psikoloji, fen bilimleri, fizik, coğrafya, tarih, kimya ve biyoloji gibi temel alanları geride bıraktı ve en çok atama yapılacak dördüncü branş oldu. Biyoloji için 174, coğrafya için 202, fen bilimleri için 480, fizik için 306, İngilizce için 450, kimya için 232, matematik için 714, psikoloji için 1, sosyal bilgiler için 351, tarih için 345, Türkçe için 552 kontenjan ayrıldı. Başka bir ifadeyle biyoloji, kimya, fizik ve fen bilimleri için ayrılan toplam kontenjan, din kültürü ve ahlak bilgisi için ayrılan kontenjana bile yetişemiyor.

Cumhuriyet