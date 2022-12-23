2022'nin ilk 11 ayında kapanan şirket sayısı açıklandı

TOBB verilerine göre, kasım ayında 1749 şirket daha kapandı ve yılın ilk 11 ayında toplam 19 bin 412 şirket kapanmış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasım ayında 1749 şirket daha kapandı ve yılın ilk 11 ayında toplam 19 bin 412 şirket kapanmış oldu.

2021 Kasım ayında ise 1661 şirket kapanmış; 2021’in ilk 11 ayında kapanan şirket sayısı 13 bin 127 olmuştu.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 49.8’LİK ARTIŞ

Kasımda bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,4 azalırken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 8,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,9 arttı.

Kasım 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021’in aynı ayına göre yüzde 6,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,8 yükseldi.

2022'nin ilk 11 ayında ise, 2021'in ilk 11 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 49,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,6 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,9 artmış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISI BİR AYDA YÜZDE 5.8 ARTTI



Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı ise yüzde 5,8 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının yüzde 4,2 ve kurulan kooperatif sayısının yüzde 7,9 arttığı belirtildi.

TOBB verilerine göre, Kasım 2022'de, Kasım 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 85,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,2 arttı.

2022'nin ilk 11 ayında ise, 2021'in ilk 11 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 35,1 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,5 azaldı.

SERMAYELERİ YÜZDE 19,7 ARTTI

2022’de toplam 126 bin 950 şirket ve kooperatif kurulduğunu açıklayan TOBB, bu dönemde kurulan toplam 109 bin 448 limited şirketin, toplam sermayenin yüzde 71,2'sini, 15 bin 729 anonim şirketin ise yüzde 28,5'ini oluşturduğunu duyurdu.

Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ekim ayına göre yüzde 19,7 oranında arttı.

PERAKENDEDE 820 ŞİRKET KURULDU, 943’Ü KAPANDI

Kasım 2022'de şirket ve kooperatiflerin 4 bin 501'i ticaret, 1.844'ü imalat ve 1.658'i inşaat sektöründe kuruldu.

Kasım 2022'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 820'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 627'si inşaat, 251'i imalat sektöründe yer aldı.

Kasım ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin; 506'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 282'si imalat, 250'si inşaat sektöründe oldu.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 943'ü toptan ve perakende ticaret sektöründe yer alırken, 354'ü inşaat, 274'ü imalat sektöründe yer aldı.