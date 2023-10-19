ABD, Venezuela'nın bazı yaptırımlarını askıya aldı

ABD, Venezuela'nın 2024’te seçime gideceğini kararlaştırmasının ardından petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik bazı yaptırımları askıya aldı.

ABD, Venezuela’nın 2024’te seçime gideceğini kararlaştırmasının ardından petrol, doğal gaz ve altın sektörlerindeki yaptırımlarla beraber ikincil ticaret yasağını askıya aldı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun temsilcileri ve Venezule Üniter Platformu (Plataforma Unitaria de Venezuela) arasında seçim için yol haritası belirlenmesinin ardından ABD’nin Venezuela halkına destek olmak için aldığı ifade edildi. ABD Hazine Bakanlığının, petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine 6 aylık geçici izin verileceği bildirildi.

“Venezuela’da demokrasiyi destekliyoruz”

ABD Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, “ABD, Venezuela Üniter Platformu ve Maduro temsilcileri arasında seçim için yol haritası anlaşmasını memnuniyetle karşılamaktadır. ABD’nin yaptırım politikası çerçevesinde, bu demokratik gelişmelere yanıt olarak, ABD Hazine Bakanlığı Venezuela'nın petrol, doğal gaz ve altın sektörüyle beraber ikincil ticaret yasağını da içeren Genel Lisanslar yayınlamış ve bu yaptırımları kaldırmıştır” dedi.

“ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı diğer tüm kısıtlamalar devam etmektedir”

Hazine Bakanlığının, Maduro temsilcilerinin taahhütlerini yerine getirme konusunda başarısız olmaları durumunda herhangi bir zamanda verilen lisansları değiştireceğini veya iptal edeceğini ifade eden Nelson, “ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı diğer tüm kısıtlamalar devam etmektedir ve bu kötü niyetli aktörleri sorumlu tutmaya devam edeceğiz. Venezuela halkının yanındayız ve Venezuela demokrasisini destekliyoruz" dedi.

Venezuela’da 900’den fazla yaptırım bulunuyor

Venezuela’ya 2015’ten bu yana ABD, Avrupa Birliği (AB), Panama ve Kanada tarafından uygulanan yaklaşık 900 yaptırım bulunuyor. ABD, 2019’da Venezuela ile bütün diplomatik bağlarını koparmıştı.

İHA