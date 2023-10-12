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ABD'de enflasyon beklentileri aştı!

ABD'de enflasyon beklentileri aştı!
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ABD'de enflasyon, eylül ayında yüzde 3.7 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. 

ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4'le beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 3,7 artarak sabit kaldı. TÜFE'nin yüzde 3,6 artması bekleniyordu.

Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek enflasyon eylülde beklentilere paralel yüzde 3,1 arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 4,1'le beklentilerle aynı artışı kaydetti.

Üretici enflasyonu da beklentileri aşmıştı
ABD’de üretici fiyat endeksi eylülde bir ay öncesine göre yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda ise yüzde 2,2 artış kaydetmişti.

Etiketler abd enflasyon tüfe tüketici fiyat endeksi
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