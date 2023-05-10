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ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı

ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı
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ABD'de enflasyon Nisan'da yıllık yüzde 4,9 oldu. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ABD'de enflasyon Nisan'da yıllık yüzde 4,9 oldu. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Mart ayında yıllık artış yüzde 5 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın nisan ayındaki yıllık artış beklentisi ise yüzde 5 seviyesindeydi.

Açıklanan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Piyasanın aylık artış beklentisi de yüzde 0,4 seviyesindeydi.

ABD'de Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi ise aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti. Buna göre, aylık artış yüzde 0,4 olurken yıllık artış yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşti.

 

Etiketler abd amerika enflasyon enflasyon verisi
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