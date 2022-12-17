  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Petrol ve akaryakıt fiyatlarını değiştirecek adım

ABD'den petrol için yeni adım

ABD'den petrol için yeni adım
Güncelleme:

Benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için bu yıl stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı gerçekleştiren ABD yönetimi, ham petrol alımına başlayacağını açıkladı.

ABD yönetimi, stratejik petrol rezervi için şubat ayında 3 milyon varil petrol alacağını duyurdu.

Benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için bu yıl stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı gerçekleştiren ABD yönetimi, ham petrol alımına başlayacağını açıkladı.

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, şubat ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varil ham petrolün alınacağı bildirildi.

180 MİLYON VARİLİN PİYASAYA SÜRÜLMESİNE İZİN

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın ardından ABD’de hızla artan benzin fiyatları karşısında mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD’nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984’ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı. (AA)

Etiketler benzin petrol brent petrol abd amerika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji il il uyardı! Kar geliyor!
İmamoğlu'na destek afişi asan CHP’li başkan gözaltına alındı
SGK'dan da ''seçim'' müjdesi! İlaç rapor süreleri değişti
Önce benzin şimdi de motorin! Yeni gün yine zamla başladı
Hablemitoğlu suikastı faili Levent Göktaş tutuklandı
Bir seçim anketinden daha iktidara kötü haber
Erdoğan imzaladı; çok sayıda görevden alma ve atama var
2022 yılının en iyi fotoğrafları
Fuat Oktay: ''Mahkeme kararı arkasında siyasi akıl aramak siyasi akılsızlıktır''
Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü