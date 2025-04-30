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ABD'li dev bankadan düşüşe geçen altın fiyatları için bomba tahmin

ABD'li dev bankadan düşüşe geçen altın fiyatları için bomba tahmin
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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, son günlerde düşüşe geçen altın fiyatları için yıl sonu tahminini açıkladı.

Haftaya negatif başlayan altın fiyatlarında geri çekilme sürüyor. Ons altın yüzde 1'lik kayıpla 3 bin 286 dolara düştü. Gram altın 4 bin 51 liradan, çeyrek altın 6 bin 722 liradan ve cumhuriyet altını 27 bin 616 liradan alıcı buluyor. 

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yeni tahminlerini paylaştı. Daha önce ons altın için yıl sonu hedefini 3 bin 300 dolar olarak açıklayan banka, tahminini 3 bin 700 dolar olarak revize etti. 

Goldman Sachs analistleri, altın fiyatlarındaki kısa vadeli hareketlerin dikkate alınmamasını, uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti. 

UBS, ons altın için tahminini 3 bin 500 dolara, Commerzbank 3 bin dolara, Deutsche Bank 3 bin 139 dolara, HSBC 3 bin 15 dolara, Bank of America (BofA) 3 bin 63 dolara ve Citi 3 bin 500 dolara yükseltmişti. 

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Etiketler altın fiyatları Gram altın çeyrek altın cumhuriyet altını yıl sonu altın tahmini
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