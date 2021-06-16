  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. ABD'li dev yatırım bankasından Ethereum kararı

ABD'li dev yatırım bankasından Ethereum kararı

ABD'li dev yatırım bankasından Ethereum kararı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, önümüzdeki aylarda Ether (ETH) türev ürünleri sunmayı planlıyor.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, önümüzdeki aylarda Ether (ETH) türev ürünleri sunmayı planlıyor. Goldman Sachs Dijital Varlıklar Genel Müdürü Mathew McDermott, Bloomberg News ile söyleşisinde kripto paralara olan talebin, piyasadaki son dalgalanmaya rağmen artmaya devam edeceğini savundu.

McDermott, kurumsal yaygınlıkta artışın süreceğini, fiyattaki düzeltmeye rağmen, önemli bir ilginin görüleceğini vurguladı.

McDermott, bu savlarını, 850 kuruluşun katıldığı ve yüzde 10'unun kripto alıp sattığı, yüzde 20'sinin ise piyasaya girmeye ilgili olduğunu belirttiği bir araştırmaya dayandırdı.

Etiketler bitcoin etherium kripto kripto para Goldman Sachs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni normalleşme için kritik gün... Gözler Bakan Koca'da...
Bakan Koca açıkladı; aşı randevuları için bir müjde daha!
Erdoğan'ın neden ''hamdolsun'' dedi ? Açıklamayı bakın kim yaptı...
Dilipak'tan AK Parti'yi kızdıracak sözler
Yeni iPhone 13'ün fiyat listesi sızdı! Listede sürpriz bir model var!
Borcu yüzünden emeklilik hayali suya düşenlere müjde: Parayı veren emekli olacak!
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in üçüncü bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni iddia
Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama
Ankara'da gece yarısı panik! 3 katlı apartman tahliye edildi