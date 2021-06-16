ABD'li dev yatırım bankasından Ethereum kararı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, önümüzdeki aylarda Ether (ETH) türev ürünleri sunmayı planlıyor.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, önümüzdeki aylarda Ether (ETH) türev ürünleri sunmayı planlıyor. Goldman Sachs Dijital Varlıklar Genel Müdürü Mathew McDermott, Bloomberg News ile söyleşisinde kripto paralara olan talebin, piyasadaki son dalgalanmaya rağmen artmaya devam edeceğini savundu.

McDermott, kurumsal yaygınlıkta artışın süreceğini, fiyattaki düzeltmeye rağmen, önemli bir ilginin görüleceğini vurguladı.

McDermott, bu savlarını, 850 kuruluşun katıldığı ve yüzde 10'unun kripto alıp sattığı, yüzde 20'sinin ise piyasaya girmeye ilgili olduğunu belirttiği bir araştırmaya dayandırdı.