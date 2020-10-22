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  3. 22 Ekim 2020 17:57

Adidas, Reebok'u satıyor!

Dünyanın en büyük spor eşyası üreticilerinden Adidas, 2005 yılında satın aldığı Reebok'u satmayı planlıyor. Satışın 2021 Mart ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Adidas, Reebok'u satıyor!
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Reuters’in bir alman dergisine dayandırdığı haberinde, Reebok’un değerinin 842 milyon euro’ya düştüğünü ve Adidas’ın olası bir satış için fiyat belirtmediğini yazdı.

Rapor, Adidas’ın 2018’den bu yana Reebok’un defter değerini neredeyse yarı yarıya 842 milyon Euro’ya (995 milyon $) düşürdüğünü, ancak olası bir satış fiyatı belirtmediğini söyledi. Adidas, 2005 yılında Reebok’u satın almak için 3.8 milya euro ödemişti. Reebok’un satışları yüzde 44 düşüşle 228 milyon euro’ya geriledi. Adidas’ın yatırımcıları bir süredir Adidas’a “verimsiz” olduğu gerekçesiyle Reebok’u elden çıkarma baskısı yapıyordu.

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