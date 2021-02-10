AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Osmaniye OSB'de inceleme yaptı

Çelik, beraberindeki AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Hatay Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdulkadir Özel, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu ile OSB'ye yaptıkları ziyarette bir firmanın yetkilileriyle bir araya geldi.

Firmaya ait fabrikayı gezen Çelik, işçilerle sohbet edip üretim tesislerini inceledi.

Çelik, ziyaretin ardından düzenlenen toplantıda sanayici ve iş insanlarıyla buluştu.

Katılımcılarla basına kapalı görüşen Çelik, bölgedeki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da toplantıya katıldı.