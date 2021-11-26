AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki zam kuyruğu için pes dedirten açıklama

Zam gelmeden akaryakıt almak isteyen vatandaşlar benzin istasyonlarında kuyruk oluşturmuştu. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise tepki çeken bir açıklamaya imza attı. Aydemir, ''Kuyruklar zamdan değil, araç fazlalığından'' dedi.

Türkiye'de döviz kurunda art arda yaşanan artış sonrasında birçok ürünün fiyatına zam geldi. Son olarak kura bağlı 25 Kasım gecesi itibarıyla geçerli olacak şekilde akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı gerçekleşti.

ZAM HABERİNİ DUYAN İSTASYONA KOŞTU

Buna göre; benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş ve LPG'ye 65 kuruş zam yapıldı. Zam öncesi de sürücüler, yeni tarife gelmeden yine akaryakıt istasyonlarına akın etti.

"KUYRUK ZAMDAN DEĞİL, ARAÇ FAZLALIĞINDAN"

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Meclis'te konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aydemir, bir gazetecinin "Akaryakıt zamları sonrası benzin istasyonlarında oluşan araç sıralarıyla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna şu cevabı verdi: "Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonu'nda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan, özellikle trol medyacılığı yapan bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum."

"BEREKET KUYRUĞU" YORUMU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde AK Partili Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da benzin istasyonlarında oluşan kuyruğun ''bereket yoğunluğu'' olduğunu söylemiş, eleştirilerin hedefi olmuştu.