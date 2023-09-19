Akaryakıt fiyatlarını uçuracak düzenleme! Yeni vergilendirme sistemi geliyor

Brent petrol ve döviz kurlarındaki artış ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Akaryakıttan alınan KDV ve ÖTV oranının artırılması sonrası yeni vergilendirme sistemi geliyor.

Brent petrol ve dövizdeki yükselişle birlikte uçuşa geçen akaryakıtta yeni vergilendirme sistemi geliyor.

Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV 7,05 TL’ye yükseltildi.

Akaryakıt ürünlerinden ise alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklif de kabul edildi. KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

KARBON VERGİSİ NEDİR?

Hükümet tarafından benzin ve motorin fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacak Karbon Vergisi için hazırlıklara başlandı.

Karbon vergisi, sera gazı emisyonlarını azaltmayı teşvik eden bir çevresel vergidir. Karbon vergisi, tüketim veya ithalat sırasında oluşan karbon dioksit emisyonlarının ekonomik olarak cezalandıran bir vergi türüdür.

KARBON VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Karbon vergisi, petrol, doğalgaz, kömür, linyit ve tüm ürünlerin üretimi, ithalatı ve satışı sırasında oluşan sera gazı emisyonlarına göre hesaplanmaktadır. Karbon vergisi hesaplanırken, emisyon kaynakları belirlenir ve bu kaynaklardan gelen karbon emisyon miktarları ölçülür. Ardından, belirlenen bir vergi oranı kullanılarak her kaynağın ödemesi gereken karbon vergisi hesaplanır.

OVP'DE MADDELER YER ALDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) Karbon Vergisi’yle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek ve tamamlayıcı karbon vergisi dahil karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecektir

Enerji tüketiminde verimliliğin artırılması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi uygulamalarına devam edilecektir.

Avrupa Birliği çok da uzak olmayan bir vadede ithal ettiği karbon ayak izine sahip mallara karbon emisyon oranına göre vergi uygulayacak. Daha çok demir-çelik, çimento, cam, seramik ve plastik sanayileri etkilemesi beklenen vergi elbette ciddi bir maliyet artışına ve rekabet dezavantajına neden olacak. Bu nedenle önümüzdeki dönemde başta bu vergiden en çok etkilenecek sektörler olmak üzere bazı sektörler için yenilenebilir enerji teşvikleri veya müeyyideleri getirebilir.

Karbon vergisi yerine geçecek ve yurt içinde uygulanacak telafi edici bir vergi türü de bekleyebiliriz."

KARAR ERTELENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılında karbon vergisi ile ilgili bir düzenleme taslağı hazırladı ancak bu karar yürürlüğe koyulmadı.

Karbon Vergisi uygulaması 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesi planlanırken yeni karar sonrası Ekim 2023 tarihine ertelenmişti.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Brent Petrol 94 doların üzerinde işlem görürken, dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya’nın gönüllü arz kesintisi kararlarını yıl sonuna kadar uygulamaya devam etme kararlarının etkisi büyüyor.

Brent petrol, arz endişeleri ve Çin talebindeki toparlanmayla yılın zirvesinden işlem görüyor.



Vatandaşlar ise güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

19 Eylül Salı itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana

Benzin fiyatı: 39,60 TL

Motorin fiyatı: 41,01 TL

LPG fiyatı: 17,58 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 39,59 TL

Motorin fiyatı: 41,07 TL

LPG fiyatı: 17,81 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 39,16 TL

Motorin fiyatı: 40,59 TL

LPG fiyatı: 18,18 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 39,81 TL

Motorin fiyatı: 41,32 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 39,35 TL

Motorin fiyatı: 40,84 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 39,37 TL

Motorin fiyatı: 40,92 TL

LPG fiyatı: 17,91 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 39,84 TL

Motorin fiyatı: 41,30 TL

LPG fiyatı: 17,65 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 39,28 TL

Motorin fiyatı: 40,86 TL

LPG fiyatı: 17,71 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 39,47 TL

Motorin fiyatı: 40,95 TL

LPG fiyatı: 17,45 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 38,56 TL

Motorin fiyatı: 40,03 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 39,30 TL

Motorin fiyatı: 40,79 TL

LPG fiyatı: 17,96 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 39,59 TL

Motorin fiyatı: 41,07 TL

LPG fiyatı: 17,61 TL

Kars

Benzin fiyatı: 39,66 TL

Motorin fiyatı: 41,24 TL

LPG fiyatı: 18,06 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 39,42 TL

Motorin fiyatı: 40,92 TL

LPG fiyatı: 18 TL

Rize

Benzin fiyatı: 39,45 TL

Motorin fiyatı: 41,02 TL

LPG fiyatı: 18,35 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 39,59 TL

Motorin fiyatı: 41,12 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 39,41 TL

Motorin fiyatı: 41 TL

LPG fiyatı: 18,03 TL

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor