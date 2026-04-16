Akbank sistemleri çöktü, işlemler durdu

Akbank müşterileri 16 Nisan sabahına yeni bir erişim problemiyle uyandı. Mobil uygulama ve internet şubesine giriş yapamayan binlerce kullanıcı, para transferi ve ödeme işlemlerinde büyük aksaklık yaşıyor.

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan Akbank, 16 Nisan sabahı itibarıyla bir teknik krizle karşı karşıya kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden işlem yapmak isteyen müşteriler, "erişim hatası" uyarısıyla karşılaştı.

Yaşanan kesinti sadece uygulama girişiyle sınırlı kalmadı.

Kullanıcılar, banka hesaplarına yapılan havale ve EFT işlemlerinin sistem tarafından reddedildiğini ve paraların gönderici hesaplara geri döndüğünü ifade ediyor.

Bankaya telefonla ulaşmaya çalışan müşteriler ise çağrı merkezlerindeki yoğunluk nedeniyle yanıt alamadıklarını belirterek sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Akbank'tan Resmi Açıklama: "Teknik Bir Aksaklık Yaşanmaktadır"

Erişim krizinin büyümesi üzerine bankanın internet sayfası ve mobil giriş ekranında bir bilgilendirme mesajı yayımlandı. Banka yönetimi, sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Sosyal medya "Akbank"ı konuşuyor

Kesintinin ardından X gibi platformlarda "Akbank" etiketi kısa sürede Türkiye gündemine girdi. Kullanıcılar, özellikle acil ödemeleri ve ticari işlemleri olanların yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, bankadan sorunun giderilmesine dair net bir saat bilgisi talep ediyor.

Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları sürerken, dijital kanalların kademeli olarak devreye alınması bekleniyor.