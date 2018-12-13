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  2. Ekonomi
  3. 13 Aralık 2018 17:08

Akbank'ta sterlin transferi başladı

Akbank'tan Santander UK'e Riple üzerinden blockchain alt yapısı ile sterlin para transferleri başladı.

Akbank'ta sterlin transferi başladı
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Akbank’tan Santander UK’e Ripple üzerinden blockchain altyapısı ile sterlin (GBP) para transferleri başladı.

Geçtiğimiz yıl, Ripple işbirliği ile blockchain kullanarak uluslararası para transferi çalışmalarına başlayan Akbank, yayınlanan son güncelleme ile bu hizmeti müşterilerinin hizmetine sundu. 
 
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş blockchain teknolojisi ile uluslararası para transferi sürecini başlatan ilk banka olmaktan duydukları memnuniyetin altını çizerek, “Sektöre öncülük eden bu uygulamanın ilk tohumlarını geçen yıl atmaya başlamıştık. Şimdi de Santander UK’e Ripple üzerinden blockchain altyapısı ile GBP para transferlerine başladık. Bu önemli teknoloji ile müşterilerimiz uluslararası para transferlerinde artık çok daha düşük maliyetli ve hızlı para transfer edebilme imkânlarından faydalanabilecek. Yeni bankaların sisteme katılımı ile bu hizmetimizi farklı bankalarla işbirlikleri ile genişletmek için yolculuğumuz devam ediyor” dedi.

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