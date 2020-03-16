Alışveriş merkezleri kapatılacak mı ?

Koronavirüsün sosyal hayata etkisi büyürken, insanların AVM'lere gitmeye devam etmesi üzerine AVM'lerin kapanması gündeme geldi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)'nin PR şirketinden yapılan açıklamada 'Şimdilik böyle bir durum yok' dendi.

AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerinde değişiklikler olmasının ardından kapatma kararının gelebileceği de konuşuldu.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, '' Şu an itibarıyla AVM'ler hizmet vermeye devam ediyor. Ancak durumun ciddiyetinin farkındayız. Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Kurulu arasındaki görüşmeler sürüyor. 'kapatma kararı' gelebilir'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan AVM'lerin içindeki çocuk oyun yerleri ve sinemalar gibi insanların bir arada sosyalleştiği alanlar İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla kapatılmıştı.

Kafe, lokanta, düğün salonu gibi kapalı alanlara kapatma kararı