Altın fiyatları sert düştü, dolar/TL'de sıkışma devam ediyor

Haftaya yatay yönde başlayan dolar kuru zirveye yakın seyrediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Haftaya yatay yönde başlayan dolar kuru, zirveye yakın seyrediyor. Dolar/TL'nin son dönemde 18,55 – 18,65 dar bant aralığında sıkışma yaşandığı görülürken, bu bant dışında fiyatlamaların oluşması halinde sert hareketler görülebilir.

Altının ons fiyatı, 1700 dolar altındaki hareketlerine devam ediyor.

GÖZLER FAİZ KARARINDA



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü faiz kararını açıklayacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,58 TL'den başlayan Dolar 18,58 TL'den,

18,32 TL'den başlayan Euro 18,29 TL'den,

21,04 TL'den başlayan Sterlin 21,05 TL'den,

12,44 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,44 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,5829 lira, euronun satış fiyatı ise 18,3370 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.652 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.647 Dolar'dan,

987 TL'den başlayan Gram altın 984 TL'den,

1.587 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.582 TL'den,

6.531 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.510 TL'den,

11,21 TL'den başlayan Gümüş ise 11.16 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.259 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.261 Dolar'dan,

1.314 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.300 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 90,65 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 90,36 Dolar'dan işlem görüyor.

YIL SONU ENFLASYON VE DOLAR TAHMİNİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,78 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 19,82'ye yükseldi. Bir önceki dönemde enflasyon tahmini yüzde 67,73, dolar tahmini ise 19,51 TL'ydi.