Altın yukarı, tahminler de yukarı! Bir banka daha hedef yükseltti
Güncelleme:

Avustralya merkezli banka ANZ Group Holdings, altın ve gümüş fiyatları için tahminlerini yukarı yönlü olarak revize etti.

Altın yükselişini sürdürürken, finans devleri tahminlerini güncellemeye devam ediyor. Son olarak Avustralyalı banka ANZ Group Holdings, altın ve gümüş fiyatlarının 2026 yılının ortasında zirve yapmasını beklediklerini açıkladı.

ANZ Group Holdings’e göre, altının “olağanüstü rallisi” yavaşlama belirtisi göstermiyor ve Fed’in faizlerini daha da düşürmesiyle fiyatların daha da yükseleceği öngörülüyor.

Bloomberg'in haberine göre, analistler Soni Kumari ve Daniel Hynes, bir notta yıl sonu için altın fiyatı tahminini 4.400 dolar seviyesine çıkardıklarını ve Haziran 2026’ye kadar 4.600 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.

Fed’in Mart 2026’ya kadar ek dört adet 25 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.

Altının yükselişi ayrıca, Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeler, politik belirsizlik, ticaret tarifeleri, jeopolitik gerilimler ve artan borç yükü tarafından destekleniyor.

Analistler, altının yükselişinin “yapısal faktörler tarafından desteklendiğini ve yüksek fiyatların muhtemelen sürdürüleceğini” belirtti.

Gümüşün ise Haziran 2026’ye kadar 57,50 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.

Saat 15:20 itibariyle piyasalardaki son durum şöyle:

Dolar: 41,85 TL
Euro: 48,88 TL
Sterlin: 56,33 TL

Ons altın: 4.244 Dolar
Gram altın: 5.708 TL
Çeyrek altın: 9.796 TL
Cumhuriyet altını: 40.311 TL

Gümüş: 71,25 TL

Bitcoin: 111.617 Dolar
Ethereum: 4.051 Dolar

Bloomberg

