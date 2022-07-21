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Amasya'da bir belediyede asgari ücret 8 bin TL oldu

Amasya'da bir belediyede asgari ücret 8 bin TL oldu

Amasya Suluova Belediyesi’nde en düşük ücret yüzde 60 artış ile 8 bin TL oldu.

Suluova Belediyesi’nde asgari ücret 8 bin TL oldu. Personelini sevindiren Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Mesai arkadaşlarımız için belirlediğimiz en düşük ücret yüzde 60 artış ile 8 bin TL. Çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

AK Partili Başkan Üçok, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde işçisinin hakkını teri soğumadan teslim eden bir anlayışın temsilcisi olarak çalışanlarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.
Üçok ile birlikte sözleşmeyi imzalayan Hak-İş Başkanı İsmail Pazar da, “İşçisini, emekçisini enflasyona ezdirmeyen, işçisinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını zamanında ödeyen Suluova Belediye Başkanımız Fatih Üçok’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler asgari ücret 8 bin tl suluova
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