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Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma

Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma
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Rekabet Kurumu; Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'ndan dev şirketler için soruşturma kararı. Yapılan açıklamada Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle;

"4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir."

Etiketler rekabet kurumu soruşturma amazon türkiye trendyol
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