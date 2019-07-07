Anzer balının fiyatı belli oldu

Rize’nin İkizdere ilçesinde 3000 rakımlı Anzer Yaylası’nda üretilen ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen Anzer balının bu yıl bin TL’den satılacağı açıklandı. Hacettepe Üniversitesinden gelen tahlil sonuçlarına göre satışa sunulan balın fiyatı ise Rizeliler tarafından tepkiyle karşılandı. Fakir hastaların da baldan faydalanması gerektiğini ancak bu fiyatlara insanların balı satın almada zorlandıklarını ifade eden bir vatandaş, Anzer balına eşdeğer birçok bölgenin balının olduğunu söyleyerek, “Bu yıl yine bu fiyata bal satın alamayacağız. Normal bir insanın bütçesine göre 100 gram bal alınır. Alınan o balı da bir hafta kullanmak için çay kaşığıyla tüketmemiz gerekecek. Bin TL çok yüksek ve şişirilmiş bir fiyat. Zannediyorum ki zengin insanlar yesin diye bu satışlar yapılıyor. Anzer balına eş değer ballar var. Senoz Vadisi’nde bir iki çiçek eksik olan ballar var. İki çiçekten sebep bin TL fiyat bence çok zalimce. Reklamdan dolayı fiyat şişmiş. Bir iki çiçekten dolayı 100 TL-200 TL oynaması lazım. Fakirler de hasta, fakirler de yiyecek bu baldan” dedi.







Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz ise, yaptığı açıklamada üzerinde Anzer yazan her bala itimat edilmemesini istedi. Deniz, "Bu yıl Anzer balının fiyatı bin TL olarak belirlendi. Biz ballarımızı burada çıkarttıktan sonra kooperatife getiririz, kooperatifte de üyelerin getirdiği ballardan 250 gram numune bal alınarak Ankara’da Hacettepe Üniversitesine gönderilir. Yapılan tahliller neticesinde bize balın Anzer’in florasına uygun olup olmadığı raporu gelir. Eğer rapora göre bal uygunsa ambalajlanır, etiketlenir ve satışa sunulur. Anzer balı alırken markasına, kooperatif balı olup olmadığına dikkat edilmeli. Anzer balı pahalı bir bal olduğu için bazı art niyetli kişiler kendi markasının önüne Anzer’in ismini ekleyip Anzer balı gibi satıyor. Bu tip insanlara müşterilerimizin itimat etmemesini rica ediyorum. Bal almak isteyenler kooperatiften alsın” dedi.







