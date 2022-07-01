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Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de: Günlük asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de: Günlük asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararda, "İşçinin günlük asgari ücreti; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır.

Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak belirlenmiştir.

Etiketler asgari ücret komisyon
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