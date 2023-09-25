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Avrupa Birliği'nden Booking'e ret

Avrupa Birliği'nden Booking'e ret
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Avrupa Birliği (AB), konaklama için online rezervasyon hizmetleri sunan Booking'in uçak bileti satışı yapan Etraveli'yi satın almasına izin vermedi.

AB Komisyonu Üyesi Didier Reynders, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Booking Holding'in ETraveli'yi satın alma teklifinin AB kurallarıyla uyumlu bulunmadığını ve bu nedenle yasaklandığını açıkladı.

"Komisyon, Etraveli'nin Booking tarafından satın alınmasını engellemeye karar verdi." diyen Reynders, Booking'in ETraveli'yi satın almasının çevrim içi seyahat acenteleri pazarındaki hakim konumunu güçlendireceğini, oteller ve tüketiciler için daha yüksek maliyetlere neden olacağını anlattı.

Reynders, söz konusu şirketlerin çevrim içi seyahat acentesi olarak oteller ve hava yolları arasında aracılık yaptığını hatırlatarak, satın almayla Booking'in seyahat hizmetleri ekosisteminin genişleyeceğini, şirketin bu duruma karşı AB'nin endişelerini gidermeye yeterli çözümler sunamadığını söyledi.

ABD merkezli Booking Holding, bünyesinde Booking.com, Rentalcars, Priceline, Agoda, Kayak, Momondo, Cheapflights gibi siteleri bulunduruyor.

İsveç merkezli ETraveli ise Gotogate, My Trip, Seat24 ve SuperSaver markalarıyla uçuş bilet hizmetleri veriyor.

Booking, 2021 yılında Etraveli'yi 1,63 milyar euroya satın almayı teklif etmişti.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek ise AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor. AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Etiketler Booking uçak bileti satışı uçak bileti satın alma Etraveli
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