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  3. 24 Eylül 2020 12:21

Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üstünde tamamlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız.'' dedi.

Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üstünde tamamlayacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, "İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı kapasite kullanım oranına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Söz konusu orandaki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Kapasite kullanım oranı, eylül ayında 1,3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız."

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