Bakan Bilgin, ''EYT çalışması tamamlandı'' deyip tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasının tamamlandığını, Aralık ayında kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve sözleşmeli personellerin kadroya alınmasına ilişkin çalışmalarda gelinen noktayı açıkladı. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili olarak, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz’’

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

Sözleşmeli personellerin kadro haklarına ilişkin çalışmaya değinen Bakan Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." ifadelerini kullandı.