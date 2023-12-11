Bakan Bolat'tan cari açık mesajı: ''Düşüş devam edecek''

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ''Dış ticaret açığındaki azalışın, kasım ayında cari işlemler hesabına pozitif katkı sağlamayı sürdüreceğini bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığında düşüşün devam edeceğini tahmin ediyoruz'' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yazılı açıklama ile bugün açıklanan makro göstergelerle ekonomideki olumlu ve güçlü performansın teyit edildiğini belirtti. Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre; bir önceki yılın ekim ayında 815 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabının bu yıl ekim ayında beklentiler yönünde 186 milyon dolar fazla verdiğini, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının ise 5,1 milyar dolar fazla ile güçlü seyrini koruduğunu aktardı.

'HİZMET İHRACATIMIZ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI'

Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 51,7 milyar dolardan 50,7 milyar dolara gerilediğine işaret eden Bakan Bolat, "Yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 34,9 milyar dolar fazla gerçekleşmiştir. Ekim ayında cari fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 24,6 azalarak 6,5 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ekim ayında hizmet ihracatımız yıllık yüzde 6,9 oranında artışla 10,1 milyar dolar, hizmet ihracatımızın önemli kalemlerinden seyahat gelirlerimiz ise yüzde 3,9 oranında artışla 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece yıllıklandırılmış olarak hizmet ihracatımız ekim ayında 99,3 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimizde de ekim ayında yıllıklandırılmış olarak 47,1 milyar dolarla rekor seviye kaydedilmiştir. Kasım ayında Bakanlığımız geçici dış ticaret istatistikleri kapsamında dış ticaret açığı yıllık yüzde 32,6 oranında azalarak 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığındaki bu azalışın kasım ayında da cari işlemler hesabına pozitif katkı sağlamayı sürdüreceğini bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığında düşüşün devam edeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SON 11 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEMİŞTİR'

Ekim ayında sanayi üretiminde yıllık yüzde 1,1 oranında büyüme kaydedildiğini anımsatan Bolat, üretimdeki artışın istihdama da pozitif yansıdığını kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü verilerine de değinen Bakan Bolat, şunları aktardı:

"İşsizlik oranı (mevsimden arındırılmış) ekim ayında 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylelikle, işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre (mevsimden arındırılmış) 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi ile tarihin en yüksek değerine ulaşmıştır. 'İnovasyon', 'yatırım', 'üretim', 'istihdam', 'ihracat' ve 'adil bölüşüm' öncelikleri etrafında şekillenen makroekonomik politikalarımızla, Türkiye ekonomisini daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Ticaret Bakanlığı olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli üreticiyi korumaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam edecektir. Bu bağlamda, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda makroekonomik istikrarı pekiştirerek Türkiye ekonomisini 'Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

DHA